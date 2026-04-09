migranti le stragi del mediterraneo che non abbiamo evitato

Nei primi tre mesi del 2026, almeno 890 persone sono morte o risultano scomparse nel Mediterraneo durante tentativi di attraversamento. Questo dato evidenzia un aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e si aggiunge alle numerose tragedie che si sono verificate nelle acque del mare. Le operazioni di salvataggio e le politiche di prevenzione continuano a essere al centro di discussioni e interventi da parte delle autorità competenti.

Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), sono 890 le persone morte o disperse nel Mediterraneo tra gennaio e marzo 2026. «Queste morti sono evitabili» ha dichiarato l'OIM in una nota diffusa a fine marzo, sottolineando come «la mancanza di operazioni di ricerca e soccorso adeguate stia contribuendo all'aumento delle vittime». Non era mai successo prima, dal 2014 non si era mai registrato un numero così alto di vittime nel Mediterraneo nei primi mesi dell'anno. Niente di tutto questo può definirsi imprevedibile: le imbarcazioni sempre più malridotte, gli accordi dei trafficanti, le condizioni meteo sempre più imprevedibili, come il ciclone Harry che ha colpito il Sud nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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