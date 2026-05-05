Le femministe infamano gli Alpini | pubblicati volantini anti molestie

Durante un evento a Genova, sono stati diffusi volantini che criticano l’adunata degli Alpini, definendola un’occasione di esibizione di atteggiamenti maschilisti e patriarcali. Le attiviste coinvolte affermano che l’evento favorisce comportamenti di machismo e molestie, accusando i partecipanti di perpetuare stereotipi di genere. La polemica ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene le proteste e chi difende la tradizione.

Sotto il titolo «Adda passà ‘a adunata!», circolano sui social alcuni vergognosi avvertimenti formulati da Rete di donne per la politica, un’organizzazione di volontariato (Odv) che ha sede a Genova. A farne le spese sono sempre le penne nere, viste come una minaccia per l’ordine pubblico e per l’integrità del genere femminile, ma anche di quello non binario. A pochi giorni dall’adunata nazionale, prevista da venerdì 8 a domenica 10 maggio, ancora si grida attenti agli assatanati calpestando l’immagine e l’onore degli Alpini. «Abbiamo pensato di fornire alle donne e alle persone della comunità Lgbtqia+ strumenti per affrontare queste...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Le femministe infamano gli Alpini: pubblicati volantini «anti molestie» Notizie correlate Leggi anche: Genova, arrivano gli Alpini per la loro adunata e le transfemministe propongono i fischietti per segnalare eventuali molestie Salis accoglie gli Alpini: “Tolleranza zero sulle molestie, ma no a generalizzazioni”Dopo le polemiche degli ultimi giorni (tra cui quelle della settimana scorsa proprio a Tursi), la sindaca di Genova Silvia Salis prova a riportare il... Aggiornamenti e dibattiti Italia. Femministe attaccano e offendono gli Alpini: la solidarietà dell’Associazione Nazionale sottufficialiIl Presidente dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, Gaetano Ruocco, interviene a seguito degli attacchi di un’associazione di femminis ... teleradio-news.it Rauti: Vergognose le scritte contro gli Alpini a GenovaSottosegretaria alla Difesa: Sono certa che Genova saprà e vorrà accogliere la 97ª Adunata nazionale con lo spirito festoso che merita ... telenord.it