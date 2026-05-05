Durante il biennio 2022-2023, l'inflazione ha evidenziato le difficoltà del sistema fiscale italiano, accentuando il carico fiscale sul lavoro dipendente. Questa situazione ha portato alla luce problemi strutturali che da tempo interessano il nostro sistema di tassazione. Le politiche adottate nel recente passato hanno contribuito a rendere ancora più visibili le criticità esistenti.

Il biennio di inflazione del 2022-2023 ha messo in evidenza le debolezze storiche del nostro sistema fiscale perché ha ulteriormente esasperato il peso sul lavoro dipendente. Come dice sempre Alberto Brambilla di Itinerari Previdenziali, che ha avuto il merito di far entrare il tema nel dibattito pubblico, il 64% del carico IRPEF sta sulle spalle del 17% dei contribuenti che guadagnano più di 35.000 euro l’anno. Noi aggiungiamo che il recente episodio di alta inflazione ha ulteriormente esasperato la situazione perché quegli stessi contribuenti, oltre ad aver perso potere d’acquisto, versano oggi ancora più tasse di prima. Il sistema fiscale italiano ha un mix di gettito ormai insostenibile, che punisce il lavoro dipendente sopra la soglia dei 35.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le criticità storiche del sistema fiscale italiano

Influenciadores versus política, com Christian Lohbauer

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