Il sistema dell’abitare Rischio perdita della casa Le criticità di Montecatini

Il sistema dell’abitare a Montecatini presenta diverse criticità legate al rischio di perdita della casa. La questione riguarda le difficoltà di accesso e mantenimento delle abitazioni da parte di alcune famiglie, con problematiche legate alle condizioni degli alloggi e alle procedure legali in corso. La discussione si concentra sulle soluzioni possibili per affrontare le esigenze di chi si trova in situazioni di vulnerabilità abitativa.

"Avere conoscenza dei bisogni ci costringe a porci l’obiettivo di costruire percorsi alternativi". Sono state queste le conclusioni della presidente dela Sds della Valdinievole Simona De Caro, che ha auspicato una nuova collaborazione tra pubblico e privato sul tema della casa, al termine dei lavori del convegno dal titolo ’Abitare in Valdinievole. Verso la costruzione di un sistema integrato. Reciprocità e alleanze’, che si è tenuto martedì scorso nel salone dell’oratorio della chiesa di Cristo Redentore in località Le Case a Monsummano. Oltre a De Caro, che ha auspicato un’alleanza forte tra pubblico, privato e terzo settore "per non...🔗 Leggi su Lanazione.it

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