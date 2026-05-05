Le cicogne di Carpiano allargano la famiglia da Cico e Cica sono nati sei pulli

A Carpiano, le cicogne di Cico e Cica hanno dato alla luce sei pulcini, portando a sei il numero dei piccoli nati quest'anno. Le uova si sono schiuse e sono spuntate sei testoline, segnando un nuovo ciclo di vita per la coppia di cicogne che da anni si riproduce sulla torre-faro lungo la strada Binasca. La nascita dei pulcini rappresenta un momento di grande attenzione per gli abitanti e gli appassionati di natura.

Le uova si schiudono e spuntano sei testoline. Una prole numerosa per Cico e Cica, le due cicogne, maschio e femmina, che anche quest'anno hanno nidificato sulla torre-faro di Carpiano, lungo la Binasca. Dopo la cova primaverile che gli interessati hanno potuto seguire in diretta sul sito della Città Metropolitana di Milano, in questi giorni i due volatili, i cui nomi sono nati dalla fantasia dei bambini della scuola elementare di Carpiano, sono diventati genitori di ben sei pulli. Una situazione singolare, se si considera che difficilmente tutte le uova deposte da una coppia di cicogne sono destinate a schiudersi. In questo caso, invece, sono comparse prima tre, poi quattro, e infine sei testoline, tutte rivolte verso l’alto, in attesa che mamma e papà portassero loro il cibo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le cicogne di Carpiano allargano la famiglia, da Cico e Cica sono nati sei pulli Notizie correlate Prima nidificazione in Italia per il meraviglioso nibbio bianco, due pulli nati in Emilia-Romagna: le fotoGli ornitologi hanno documentato la prima nidificazione del nibbio bianco (Elanus caeruleus) in Italia, un magnifico rapace diffuso in Africa, Asia e... Leggi anche: Inanellati i 4 pulli nati dai falchi Giò e Giulia, col loro nido in cima al Pirellone. Presto il contest per scegliere i nomi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sono nati tre pulli nel nido di Cico e Cica a Carpiano VIDEO; A Carpiano si allarga la famiglia delle cicogne VIDEO; Carpiano, nuovi nati nel nido delle cicogne. Sei piccoli nel nido di Carpiano: record per le cicogne Cico e CicaEvento raro in Lombardia: la coppia torna per il quinto anno e fa nascere sei pulli nel nido appositamente creato sulla torre-faro della provinciale Binasca ... 7giorni.info Sei nuovi pulli per le cicogne della Città metropolitana di MilanoDiretta dalla torre faro di Carpiano, dove per il quinto anno di fila un nido schermato e insonorizzato promuove il ripopolamento della specie (mi-lorenteggio.com) Milano, 5 marzo 2026 – Un evento che ... mi-lorenteggio.com Oggi festeggiamo i 40 anni di sacerdozio di Don Antonio Loi. Un traguardo che abbiamo voluto onorare insieme, perché Carpiano è una famiglia fatta di tante voci che sanno cantare insieme. Un piccolo gesto firmato ProLoco, Auser, Acli e ASD Bike per ringra - facebook.com facebook