Prima nidificazione in Italia per il meraviglioso nibbio bianco due pulli nati in Emilia-Romagna | le foto

In Emilia-Romagna è stata osservata per la prima volta in Italia una coppia di nibbio bianco che ha nidificato e deposto due pulli. Il nibbio bianco è un rapace che si trova principalmente in Africa, Asia e nella Penisola Iberica. Gli ornitologi hanno documentato questa prima nidificazione nel territorio italiano, fornendo le prime fotografie ufficiali dell’evento.

Gli ornitologi hanno documentato la prima nidificazione del nibbio bianco (Elanus caeruleus) in Italia, un magnifico rapace diffuso in Africa, Asia e Penisola Iberica. Nel nostro Paese è considerato una specie molto rara. I genitori hanno costruito il nido in Emilia Romagna, dove i due pulli nati sono cresciuti e si sono involati con successo. Le foto e il racconto dell'evento eccezionale, commentato per Fanpage.it dal giovane ornitologo Francesco Barberini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Emilia-Romagna: +73% crisi mentale, nati reparti giovaniLa crisi della salute mentale tra i giovani ha raggiunto livelli critici in Emilia-Romagna, con un aumento del 73,3% degli accessi ai servizi di... Leggi anche: L'Emilia-Romagna prima in Italia per il Fascicolo sanitario elettronico, seconda per la medicina territoriale