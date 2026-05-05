Le canzoni di Paolo Conte e il mondo di Batirà | torna la musica live sul palco di Viaoxiliaquattro
Sabato 9 maggio, alle ore 21, l'auditorium di Viaoxiliaquattro ospita una serata speciale dedicata alle canzoni di Paolo Conte, a quelle dei "cantautori amici" e alle canzoni presentate per la prima volta al pubblico dal cantautore "Batirà", accompagnato alla chitarra dal maestro Alex Gasparotto.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Paolo Conte live con Via con me | The Best of Musica Italiana
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