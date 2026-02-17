Un live di musica cruda e sperimentale | sul palco i cinque musicisti di Si! Boom! Voilà

Sabato 21 febbraio, cinque musicisti italiani si esibiranno sul palco del Bronson Club per suonare dal vivo il progetto Si! Boom! Voilà!, nato dall’unione di Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri. La band propone un suono sperimentale e diretto, con elementi di musica grezza e improvvisazione. La serata promette un'esperienza intensa e coinvolgente per gli amanti di sonorità alternative.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio sul palco del Bronson Club si esibirà Si! Boom! Voilà!, un progetto nato dall’incontro di cinque musicisti italiani: Roberta Sammarelli, Davide Lasala, Giulio Ragno Favero, Giulia Formica e Michelangelo Mercuri. Cinque personalità con percorsi profondamente diversi, ma accomunate dalla stessa tensione creativa. Dopo anni di palchi, dischi e collaborazioni diverse, sentono l’urgenza di ricominciare da un suono crudo, diretto, umano. Un progetto nato senza premeditazione, in una sala di registrazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Sessanta musicisti sul palco del conservatorio per il Concerto di Natale con carabinieri e studentiIl Conservatorio Nicolini si riempie di magia e emozioni il 18 dicembre, con il Concerto di Natale 2025. MetJazz, pronti via . Seven steps to heaven per Davis e Coltrane. E 41 musicisti sul palcoÈ tutto pronto a Roma per la XXXI edizione di MetJazz, che quest’anno porta il titolo “Seven (Giant) Steps to Heaven”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UN ALTRO MAGICO VICENZA IN FESTIVAL, SUL PALCO DI PIAZZA DEI SIGNORI; Noisy Naples 2026, due giorni di musica alla Mostra d’Oltremare; L’architettura moderna è l’ultimo vero palco della musica live; James Morrison, ad agosto un live per il World Music Festival di Merano. Live Nation compra l’Unipol Forum di Assago, Carroponte e il Teatro Repower: ecco cosa accadrà a Milano e nel mondo della musica dal vivo in ItaliaIl colosso internazionale ha firmato l'accordo per comprare il gruppo ForumNet, con investimenti per migliorare l'esperienza del pubblico ... ilfattoquotidiano.it Musica live, ogni tappa di un tour musicale diversa grazie all’intelligenza artificialeIl concerto di Jovanotti del 25 aprile a Roma è stato un chiaro esempio di come l’intelligenza artificiale possa trasformare il mondo della musica live. Durante l’esibizione al Palazzetto dello Sport, ... ilsole24ore.com CRASH BOOM BANG LIVE PER “I COLORI DEL MEDITERRANEO – CARNEVALE 2026 A MATERA”: REPORT, LIVE, FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/musica-cultura-e-spettacoli/crash-boom-bang-live-per-i-colori-del-mediterraneo-carnevale facebook