Le grandi canzoni di Mina tornano sul palco | serata tributo e anteprima della rassegna

Le grandi canzoni di Mina tornano sul palco con una serata dedicata a un omaggio alla cantante. L’evento, intitolato “Brava! Omaggio a Mina”, rappresenta un’anteprima di una rassegna musicale che si svolgerà in città. L’appuntamento segue le iniziative dello scorso anno e propone un'interpretazione delle sue canzoni più famose, con artisti che si esibiscono dal vivo.

Dopo gli appuntamenti dello scorso anno, torna in città l’omaggio a Mina con una serata di anteprima “Brava! Omaggio a Mina”. Come anteprima dell’evento che si terrà a Forlimpopopoli in piazza il prossimo 8 maggio, domenica sera 19 aprile presso il locale Mamagiò in viale Roma 256, i musicisti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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