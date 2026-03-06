Terni carte d’identità cartacee in scadenza | nuove aperture straordinarie dell’anagrafe a marzo LE GIORNATE

A Terni, l’ufficio anagrafe ha annunciato aperture straordinarie durante marzo per permettere ai cittadini di rinnovare le carte d’identità cartacee in scadenza. Queste aperture sono state organizzate in vista della futura dismissione delle carte tradizionali e per facilitare il passaggio alla carta d’identità elettronica. Le giornate dedicate sono state comunicate ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Le aperture si aggiungono a quelle già effettuate tra febbraio e i primi giorni di marzo. L’ufficio anagrafe, situato in Corso del Popolo 30 (piano terra), sarà aperto esclusivamente per il rinnovo o la sostituzione della carta d’identità cartacea. Nei seguenti giorni l’ufficio sarà aperto dalle 15 alle 18 (ultimo accesso alle 17.15): È inoltre prevista un’apertura straordinaria sabato 21 marzo dalle 9 alle 13, sempre su appuntamento. Gli appuntamenti devono essere prenotati nella hall di Corso del Popolo 30. Anche in queste giornate l’ufficio sarà dedicato esclusivamente al rilascio della carta d’identità elettronica. La Carta d’Identità Elettronica ha un costo di 22,50 euro, comprensivo delle spese di spedizione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dal 4 agosto le carte d'identità cartacee non valgono più: aperture straordinarie dell'anagrafeDal prossimo 4 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide in tutta l'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza...

Terni, sei aperture straordinarie per la sostituzione delle carte d’identità elettroniche: LE GIORNATE INDIVIDUATELa CIE ha un costo di 22,50 euro e comprende anche le spese di spedizione e può essere effettuato preferibilmente con Bancomat o in contanti La...

Altri aggiornamenti su Terni carte d'identità cartacee in....

Temi più discussi: Carte di identità, 6 aperture straordinarie; Carta d’identità elettronica: altre aperture straordinarie a Terni per ridurre i disagi; Terni, lunghe file per il rilascio della carta d’identità: limiti del gestionale e numero ridotto di sportelli. Cosa sta accadendo; Carta di identità, altre 9 aperture straordinarie per il rinnovo.

Carta d’identità elettronica: nuovi pomeriggi di apertura all’anagrafe di BustoDal 16 marzo gli sportelli anagrafe aprono anche il lunedì e mercoledì pomeriggio su appuntamento. Il servizio sperimentale, attivo fino al 27 maggio, punta a facilitare i rinnovi prima dello stop all ... varesenoi.it

Nuovo Open Day per la Carta d’Identità Elettronica a Roma 7 e 8 Marzo: come partecipareSabato 7 e domenica 8 marzo i cittadini romani avranno la possibilità di richiedere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) in occasione di un nuovo Open ... funweek.it

Corre l'anno 1928 quando in via Terni, nel quartiere romano dell'Appio Latino, nel corso di alcuni lavori di scavo effettuati nel perimetro di Villa Fiorelli che di lì a qualche anno sarà aperta al pubblico dopo essere stata l'elegante dimora privata della famiglia Fi - facebook.com facebook