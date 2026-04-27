Al Teatro Vascello va in scena una versione rivisitata de Le Baccanti di Euripide, interpretata dalla compagnia Marcido Marcidorjs. La messa in scena combina elementi grotteschi e contemporanei, offrendo una lettura moderna del testo classico. La rappresentazione si focalizza sulla rappresentazione della furia dionisiaca attraverso una narrazione che mescola il teatro tradizionale con tocchi di sperimentazione. La compagnia porta in scena una reinterpretazione ricca di effetti visivi e scelte stilistiche originali.

Cosa: La riscrittura grottesca e contemporanea de Le Baccanti di Euripide a cura della storica compagnia Marcido Marcidorjs.. Dove e Quando: Teatro Vascello, Roma, dal 5 al 10 maggio (martedì-venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17).. Perché: Un’immersione visivamente dirompente nel magma dionisiaco, dove la scenografia diventa una trappola sensuale per lo spettatore.. Il Teatro Vascello si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione romana: il ritorno dei Marcido Marcidorjs. A quasi quarant’anni dall’inizio della loro avventura artistica, la compagnia torna a confrontarsi con la tragedia greca, scegliendo per la prima volta di affrontare il testo di Euripide.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le Baccanti dei Marcido: la furia dionisiaca al Teatro Vascello

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