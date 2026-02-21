4 5 6 al teatro vascello dal 24 febbraio

Il Teatro Vascello ospita dal 24 febbraio lo spettacolo che racconta la storia di una famiglia, nata dalla convinzione che l’Italia sia diventata una semplice convenzione. La rappresentazione mette in scena momenti divertenti e violenti, riflettendo sulla crisi di valori e sulla perdita di identità. La pièce si basa su un testo scritto appositamente per denunciare le conseguenze di questa percezione. La prima del debutto attira un pubblico curioso di conoscere questa storia.

4 5 6, scritto e diretto da Mattia Torre, sarà al Teatro Vascello dal 24 febbraio all’1 marzo. Lo spettacolo vede in scena Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino con Giordano Agrusta in una storia familiare comica ed al contempo violenta. In 4 5 6 padre, madre e figlio, diffidenti, ignoranti e nervosi, vivono isolati e chiusi in una valle oltre la quale sentono l’ignoto. Litigano, si odiano, pregano, si lanciano accuse e rabboccano un sugo di pomodoro lasciato dalla nonna morta anni prima. Nonostante ognuno rappresenti per gli altri quanto di più indesiderabile ci sia al mondo, l’arrivo di un ospite atteso da tempo e che potrebbe cambiare il loro futuro li porta ad tregua, che però non durerà. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

