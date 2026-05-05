Le armonie d’America incantano Venezia | Houston Tidelanders Chorus in concerto alla Chiesa della Pietà

Domenica 10 maggio 2026 alle 15, nella Chiesa della Pietà a Venezia, si terrà un concerto del coro proveniente da Houston. L’evento vedrà esibirsi il gruppo musicale statunitense, noto per le proprie interpretazioni corali. L’appuntamento è stato annunciato e attende di essere trasmesso al pubblico locale e ai visitatori della città. La partecipazione è prevista senza prenotazione e l’ingresso è libero.

Venezia si prepara ad accogliere un evento musicale di grande fascino internazionale: domenica 10 maggio 2026 alle ore 15.30, la Chiesa della Pietà farà da cornice al concerto di Houston Tidelanders Chorus, storico ensemble statunitense in tournée in Italia.Fondato nel 1946 e oggi impegnato nelle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Concerto gratuito, il Houston Tidelanders Chorus alla Chiesa di San Filippo NeriGli Houston Tidelanders Chorus, prestigioso coro maschile proveniente da Houston (Texas, USA), arrivano in Italia in occasione dell’80° anniversario... Concerto di Pasqua alla Chiesa di Santa Maria della PietàLa stagione 2026 di Amade’ prosegue con un concerto nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria della Pietà a Bologna.