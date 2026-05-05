Lazio Rovella is back | Sarri sorride c’è una strategia precisa ora per il regista biancoceleste Il piano del club

La Lazio ha reintegrato Nicolò Rovella in squadra dopo il suo rientro contro la Cremonese. L’allenatore Sarri ha mostrato soddisfazione per questa scelta, che fa parte di un piano studiato dal club per il finale di stagione. Rovella, quindi, ritorna in campo in un momento importante per la squadra, che punta a consolidare la propria posizione in campionato.

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