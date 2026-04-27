Sarri prima di Lazio Udinese | Il rientro di Rovella una notizia stupenda oggi dobbiamo essere bravi ad azzerare tutto

Prima della partita tra Lazio e Udinese, l’allenatore biancoceleste ha commentato il rientro di Rovella, definendolo una notizia stupenda. Ha inoltre sottolineato l’importanza di azzerare tutto e concentrarsi sulla sfida di campionato. La partita del 34° turno di Serie A 202526 si gioca oggi, e il tecnico ha parlato ai media durante il prepartita.

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