Lazio operazione Rovella e allarme Gila | Sarri studia le mosse per il Torino

La Lazio ha ripreso gli allenamenti a Formello dopo le recenti preoccupazioni per l’infermeria piena di infortunati come Rovella e Gila, che rischiano di saltare la prossima sfida contro il Torino. Maurizio Sarri lavora per adattare la formazione, studiando soluzioni alternative. I giocatori stanno svolgendo esercitazioni specifiche per recuperare al meglio e tornare disponibili. La squadra si concentra sulle strategie da adottare in vista della partita.

La Lazio si è ritrovata a Formello per la ripresa della preparazione in vista del match contro il Torino, ma il tecnico Maurizio Sarri deve fare i conti con un’infermeria ancora affollata. La notizia del giorno riguarda Nicolò Rovella: il mediano è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla clavicola destra, eseguito con successo dall’équipe dei dottori Di Giacomo e Costantini. L’obiettivo del calciatore è il rientro in extremis per le ultime giornate di campionato, ma il suo stop obbliga l’allenatore biancoceleste a rivedere le rotazioni a centrocampo per il finale di stagione. Le preoccupazioni dello staff tecnico sono rivolte anche a Mario Gila e Toma Basic, entrambi in forte dubbio per il prossimo impegno di Serie A. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

Lazio, Sarri al capolinea? Solo uno 0-0 a Cagliari, si ferma anche Rovella

