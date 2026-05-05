L' azienda di Perugia che forma gratuitamente i giovani carrozzieri

A Perugia, l’azienda specializzata nella progettazione di strumenti tecnologici per carrozzerie ha avviato un nuovo corso di formazione gratuito rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni. L’iniziativa mira a offrire opportunità di formazione professionale senza costi per i partecipanti, che potranno acquisire competenze nel settore della carrozzeria. Il corso rappresenta una delle attività di formazione promosse dall’azienda sul territorio.

L’azienda Bellini Systems di Perugia, specializzata a livello internazionale nella progettazione e commercializzazione di strumentazioni tecnologiche per carrozzerie, ha riproposto un nuovo corso gratuito di formazione per carrozzieri rivolto a ragazzi tra i 18 e 30 anni di età. Corso a cui.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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