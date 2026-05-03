A Arco, è stata inaugurata una mensa gestita da sette giovani con disabilità, che si occupano di tutte le operazioni quotidiane. Durante il percorso formativo, i ragazzi apprendono competenze pratiche legate alla preparazione e al servizio dei pasti. La gestione della mensa coinvolge attività di organizzazione, pulizia e interazione con i clienti. L'iniziativa mira a favorire l'inclusione sociale e la crescita professionale dei giovani coinvolti.

? Cosa scoprirai Come fanno sette giovani con disabilità a gestire l'intera mensa?. Cosa imparano concretamente questi ragazzi durante il loro percorso formativo?. Perché questo progetto punta sul lavoro invece che sulla semplice assistenza?. Come può un pranzo condiviso cambiare il tessuto sociale di Arco?.? In Breve Lancio avvenuto il 19 marzo ad Arco durante la festa di San Giuseppe. Sette giovani con disabilità gestiscono la preparazione pasti e il servizio tavoli. Programma formativo teorico e pratico per l'inserimento lavorativo dei partecipanti. Iniziativa coordinata da Daniela Vassallo per contrastare l'isolamento sociale locale. Il 19 marzo scorso ad Arco, durante le celebrazioni per la festa di San Giuseppe, l’associazione Dream Aps ha dato il via al progetto denominato Pranzi di Comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arco: nasce la mensa che unisce la comunità e forma i giovani

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