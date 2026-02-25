Accattonaggio all' ospedale di Perugia l' azienda sanitaria interviene | Già attivate azioni e controlli rafforzati
Una situazione “da tempo oggetto di interventi concreti e coordinati”. Questo si legge nella nota diffusa dall'ospedale di Perugia in merito alla presenza di senza fissa dimora all'interno delle aree adiacenti all'ospedale. La situazione, denunciata da tempo, ha portato l'azienda sanitaria ad. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche:
Infezioni da germi multiresistenti, gli esperti a Riccione: "Vanno rafforzati i controlli in ospedale"
Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all’ospedale per protesta contro i tagli. L’azienda sanitaria: “Azione strumentale”