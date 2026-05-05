L’avvocato di Sempio | Domani non risponderà ai pm

L’avvocato di Sempio ha annunciato che il suo assistito non risponderà alle domande dei pubblici ministeri domani. Nel frattempo, la difesa sta predisponendo una consulenza psicologica per il proprio cliente. La vicenda riguarda il caso Poggi e sono emersi nuovi dettagli nelle indagini in corso. La situazione si evolve con l’attenzione rivolta alle prossime mosse degli investigatori e alle risposte che Sempio potrebbe fornire in futuro.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Caso Poggi, la difesa di Sempio prepara una consulenza psicologica. Nuovi sviluppi nell’indagine. La difesa di Andrea Sempio ha deciso di affidare a uno psicoterapeuta una consulenza personologica sul 38enne, attualmente indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi. La strategia della difesa. Secondo quanto comunicato dall’avvocato Liborio Cataliotti, l’incarico rappresenta uno dei passaggi ritenuti necessari dal collegio difensivo prima di un’eventuale partecipazione dell’indagato a un interrogatorio. Possibile silenzio davanti ai pm. La difesa ha inoltre annunciato che Sempio potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, riservandosi la possibilità di richiedere un nuovo interrogatorio solo dopo aver ottenuto i risultati della consulenza psicologica.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - L’avvocato di Sempio: “Domani non risponderà ai pm” Notizie correlate Garlasco, Andrea Sempio non risponderà ai pmAndrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, «si avvarrà... Andrea Sempio, convocato domani in Procura a Pavia, ha deciso: non risponderà al pm. I legali: “Quadro probatorio non completo”Garlasco (Pavia), 5 maggio – Dopo diversi giorni di riflessione Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati: Andrea Sempio è estraneo alla vicenda. Omicidio non più in concorso? Apre la strada alla revisione del processo di Alberto Stasi; Caso Garlasco, interviene l'avvocato Lovati: Sempio non si presenti spontaneamente; Garlasco, il legale di Andrea Sempio: La lettura dei post è distorta; L’atto d’accusa dell’avvocato di Andrea Sempio: Lo stanno trasformando in un mostro. Cataliotti: i suoi post nella chat non c’entrano con Chiara Poggi. Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi saranno ascoltate oggiC'è attesa a Milano, per la convocazione per stamani in qualità di testimoni delle cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa, che saranno sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti ... ansa.it Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. L’avvocato Cataliotti: Prima una consulenza personologicaL'avvocato di Andrea Sempio anticipa: Ci avvarremo della facoltà di non rispondere. Uno psicoterapeuta redigerà una consulenza personologica sul 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi ... affaritaliani.it Delitto di Garlasco, l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Sempio: "Domani Andrea non risponderà ai pm, abbiamo affidato un incarico per una consulenza sulla personalità". Attesa a Milano per le gemelle Cappa, cugine della vittima Chiara Poggi, saranno as - facebook.com facebook La nuova inchiesta che coinvolge Sempio e i tormenti dei Poggi: “Ricostruzione fantasiosa” x.com