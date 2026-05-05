Andrea Sempio, coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, è stato convocato domani in Procura a Pavia. Dopo aver valutato la situazione, ha deciso di non rispondere alle domande del pubblico ministero. I suoi avvocati hanno dichiarato che il quadro probatorio a suo carico non è ancora completo. La vicenda torna di attualità in attesa degli sviluppi dell’indagine.

Garlasco (Pavia), 5 maggio – Dopo diversi giorni di riflessione Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007, ha preso la sua decisione. L’uomo al centro del caso Garlasco, convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, "si avvarrà della facoltà di non rispondere". Lo hanno annunciato, con una nota, i suoi difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I legali si riservano di chiedere loro l'interrogatorio dopo la chiusura dell'inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indagini "non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Sempio, convocato domani in Procura a Pavia, ha deciso: non risponderà al pm. I legali: “Quadro probatorio non completo”

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Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com