Garlasco Andrea Sempio non risponderà ai pm

Andrea Sempio, coinvolto nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato domani, mercoledì 6 maggio, in Procura a Pavia per un interrogatorio. Tuttavia, l’indagato ha deciso di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri, esercitando la facoltà di non rispondere prevista dalla legge. La sua posizione nel procedimento rimane quindi invariata, senza ulteriori dichiarazioni o spiegazioni in questa fase.

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e convocato domani mercoledì 6 maggio in Procura a Pavia per essere interrogato, «si avvarrà della facoltà di non rispondere». Lo annunciano, con una nota, i difensori, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti. I legali si riservano di chiedere loro l’interrogatorio dopo la chiusura dell’inchiesta, attesa a breve. La scelta è dettata dal fatto che le indagini «non sono chiuse e che dunque il quadro probatorio con il quale confrontarsi in sede di interrogatorio non è completo». Si scioglie così il dilemma di Sempio, che ha preferito non parlare per evitare di rispondere a questioni...🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO: ANDREA SEMPIO INVITATO IN PROCURA

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Sky tg24. . Dopo 19 anni dal delitto di Garlasco, le indagini sulla morte di Chiara Poggi hanno portato alla riapertura del caso nella quale Andrea Sempio risulta indagato per omicidio aggravato da crudeltà e futili motivi. Diletta Giuffida, ospite a Timeline di Mo - facebook.com facebook

Oltre ad Andrea Sempio saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa. Come riportano i social del Tg1, sono state consegnati poco fa dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l'interrogatorio alle cugine di Chiara Poggi che saranno interrogate x.com