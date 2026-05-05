L'Inter ha iniziato la stagione con una vittoria di 6 gol contro il Pisa, mentre Pio ha esordito con la Juventus e Dumfries ha segnato a Como. Dopo un avvio positivo, la squadra ha subito due sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Successivamente, l'allenatore Chivu ha preso in mano la situazione e ha guidato la squadra verso nuove partite.

Forse è un caso o forse è un segno soprannaturale. L’Inter ricomincia da un 5-0, però a favore. A Monaco di Baviera, il 31 maggio, aveva perso per 5-0 contro il Psg nella finale di Champions. Neppure tre mesi dopo, il 25 agosto, alla prima giornata del nuovo campionato di Serie A, batte per 5-0 il Torino con reti di Bastoni, Thuram (2), Lautaro e Bonny. È chiaro che, in questo caso, un 5-0 non può lavare l’altro. Troppo diverso il contesto, troppo differente lo spessore dell’avversario. Riletto oggi, però, quel 5-0 ai granata anticipava la tendenza di un’Inter capace di segnare tanto. Saranno molte le goleade nerazzurre, contro avversari di vari livelli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'avvio sprint, 6 gol al Pisa, Pio con la Juve e Dumfries a Como: Inter, le tappe dello scudetto

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