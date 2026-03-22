Il Como arriva alla sosta con il vento in poppa, centrando la sua quinta vittoria consecutiva. Gli uomini di Cesc Fabregas, infatti, spazzano via 5-0 il Pisa nel match del Sinigaglia valevole per la trentesima giornata di Serie A e rafforzano la quarta piazza in graduatoria che vuol dire Champions, portandosi a + 3 dalla Juventus. I nerazzurri invece restano ultimi con il Verona, sempre più a un passo dalla retrocessione. Dopo l'iniziale tentativo di Loyola, i padroni di casa passano in vantaggio al 7' con Assane Diao: il senegalese approfitta di un errore di Moreo, prende la mira e batte Nicolas con un preciso mancino in diagonale. Nonostante il vantaggio la squadra biancoblu, fedele alla sua filosofia di gioco, continua a essere padrona del campo e va a caccia del raddoppio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Como, 5 gol al Pisa e allungo Champions: la Juve è nei guai

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