L’avvincente storia dei formaggi nell' Inchiesta Jacini

Un’indagine approfondisce la storia dei formaggi e il loro ruolo nel settore lattiero-caseario, analizzando l’evoluzione produttiva e le trasformazioni nel tempo. La ricerca coinvolge docenti che cercano di collegare aspetti storici, economici e dell’intera filiera agroalimentare. L’obiettivo è comprendere come il passato possa contribuire a interpretare le sfide attuali e le potenzialità future del comparto.

«Si può scoprire il futuro del settore lattiero-caseario e le sue prospettive attraverso il suo sviluppo storico, l’evoluzione produttiva, instaurando un dialogo tra ricerca storica, economia e filiera agroalimentare? Quasi sicuramente, a patto che in questa ricerca si impegnino docenti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate I lidi nei secoli, una storia avvincente racchiusa in due libriE’ un weekend carico di eventi, quello che si conclude oggi a Comacchio, dopo la 37^ Ciclodelta della Libertà, pedalata cicloturistica aperta a... Leggi anche: Rocchi e il VAR, l’ipotesi dei gesti segreti nell’inchiesta