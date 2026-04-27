Rocchi e il VAR l’ipotesi dei gesti segreti nell’inchiesta

Un'indagine sul sistema arbitrale ha portato all'attenzione un possibile coinvolgimento di un ex arbitro noto, legato a presunti gesti segreti durante le partite. La procura sta esaminando alcune intercettazioni che farebbero riferimento a comportamenti sospetti, mentre la federazione ha disposto verifiche interne. Il ruolo del VAR e la gestione delle decisioni arbitrali sono al centro di approfondimenti investigativi.

L’inchiesta sul sistema arbitrale aggiunge un elemento nuovo e molto delicato. Secondo La Repubblica, negli ambienti del VAR sarebbe esistito anche un linguaggio gestuale preciso attribuito a Gianluca Rocchi, con segnali usati per orientare le decisioni: mano alzata per “non intervenire”, pugno chiuso per “intervieni”. Una ricostruzione che, se confermata, aprirebbe interrogativi pesanti sulla gestione di alcuni episodi. Tra i casi finiti sotto la lente degli inquirenti c’è anche Udinese-Parma del 1° marzo 2025. In quella partita, il VAR Daniele Paterna, oggi indagato per falsa testimonianza, sarebbe apparso inizialmente orientato a non assegnare il rigore.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rocchi e il VAR, l’ipotesi dei gesti segreti nell’inchiesta Notizie correlate Leggi anche: Gli altri due arbitri indagati nell’inchiesta su Rocchi e il Var e il mistero della fonte “coperta” dai pm Leggi anche: L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Arbitri graditi all’Inter, Rocchi indagato si autosospende. L’inchiesta che fa tremare la Serie A; Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per concorso in frode sportiva. Lui: sono sereno. Il legale: sempre... Arbitri, Rocchi e il caso Var: altri due indagati nell’inchiesta per presunta frode sportivaProsegue l’indagine della Procura di Milano sul designatore arbitrale Gianluca Rocchi, al centro di un fascicolo per l’ipotesi di frode sportiva legata alla ... cronachedellacampania.it Caso Rocchi, riprende quota l’ipotesi commissariamento della FigcNel day after del terremoto che ha travolto il sistema arbitrale italiano, l’epicentro del sisma rischia di allargarsi all’intera governance federale, dal vertice già sotto pressione dopo le dimission ... ilsole24ore.com “Valutiamo di non rispondere”: Rocchi, la strategia difensiva. Cosa può succedere in AIA - facebook.com facebook Inchiesta arbitri, il caso si allarga: altri due indagati oltre a Rocchi x.com