I lidi nei secoli una storia avvincente racchiusa in due libri

Oggi si conclude a Comacchio il weekend dedicato alla 37ª Ciclodelta, un evento che ha coinvolto numerosi appassionati di ciclismo e cultura locale. Durante il fine settimana, sono stati organizzati vari appuntamenti, tra cui mostre e iniziative sportive, che hanno richiamato visitatori da diverse zone. La manifestazione si inserisce in un panorama di eventi che animano la città e che si protrarranno nei prossimi giorni.

E’ un weekend carico di eventi, quello che si conclude oggi a Comacchio, dopo la 37^ Ciclodelta della Libertà, pedalata cicloturistica aperta a tutti, promossa dalla sezione dell’Anpi comacchiese e i diversi appuntamenti per ricordare la storica data, oggi alle 17 un doppio incontro all’insegna della cultura. Nella sala degli Aceti della Fabbrica dei Marinati, verranno presentati due libri freschi di stampa, dedicati alla storia e alle storie della cittadina lagunare ed a proporli due scrittori locali come Luciano Boccacini e Rossella Bellotti. Boccaccini, prolifico scrittore lagunare, giornalista, laureato in Storia all’Università di...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I lidi nei secoli, una storia avvincente racchiusa in due libri sei il film più bello LA STORIA DI UNA LADRA DI LIBRImi hai fatto piangere Notizie correlate ACI Salerno compie cento anni: una storia lunga un secolo racchiusa nel nuovo logoUfficializzato all’Automobile Club Salerno il logo del centenario che accompagnerà tutti gli eventi che l’Ente sta programmando per il 2026 per... Franciacorta, nei secoli dei secoli: la cantina Mosnel festeggia 190 anni di attività"Andiamo a iniziare un nuovo anno, un nuovo ciclo, una nuova stagione: un nuovo anno di vino e di vini, in cui faremo del nostro meglio per mantenere...