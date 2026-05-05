L’avvertimento della Commissione europea a Buttafuoco e allo staff della Biennale | Fare servizi al governo russo è una violazione delle sanzioni

La Commissione europea ha inviato un avviso a un rappresentante e allo staff di una grande istituzione culturale, evidenziando che offrire servizi a un governo straniero potrebbe costituire un'infrazione delle sanzioni in vigore. Nel testo si cita che ci sarebbe la volontà di fornire servizi a un governo di un paese soggetto a restrizioni, ma senza ulteriori dettagli sulle specifiche azioni o sui soggetti coinvolti.

«Ci risulta che intendiate fornire servizi al governo russo, circostanza che potrebbe configurare una violazione delle sanzioni ». L’avvertimento all’organizzazione della Biennale di Venezia, nero su bianco, è contenuto in una lettera inviata dalla Commissione europea per chiedere chiarimenti sulla riapertura del padiglione russo per l’edizione che sta per iniziare. Una seconda comunicazione dell’esecutivo Ue, datata 30 aprile, è stata indirizzata anche al presidente della fondazione, Pietrangelo Buttafuoco. A riportarlo è Repubblica. Nelle scorse settimane Open aveva parlato delle mail scambiate tra la Fondazione e gli organizzatori russi. Conversazioni su cui la realtà veneziana aveva precisato di non aver percepito violazioni.🔗 Leggi su Open.online

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