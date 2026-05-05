Un nuovo contratto nel settore della somministrazione è stato recentemente siglato, segnando un passo innovativo rispetto alle precedenti intese collettive. La firma rappresenta un elemento di novità nel panorama occupazionale, con una tradizione consolidata di accordi collettivi in questo settore. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso gli strumenti contrattuali come leva per favorire l’occupazione e facilitare le transizioni lavorative.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Questo contratto, appena concluso, è molto innovativo. C'è una tradizione di contratti collettivi per il settore della somministrazione che è già un segnale positivo. Una delle ragioni del successo del lavoro in somministrazione, infatti, è proprio che ha saputo fare dei contratti molto moderni con anche istituti nuovi. Quindi, confermo il consolidamento dell'istituto. Usa la flexicurity come si voleva fare, mescolando bene flessibilità e sicurezza. Ad esempio, il welfare che c'è in questo contratto è tra i migliori anche paragonandolo con i dipendenti normali". Lo afferma Tiziano Treu, già ministro del Lavoro e...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Treu: "Somministrazione leva per occupazione e transizioni"

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