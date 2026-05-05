Un rappresentante sindacale ha dichiarato che la somministrazione di lavoro favorisce l'occupazione di qualità. Durante un evento a Milano, ha sottolineato che il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro introduce cambiamenti significativi nel settore. La discussione si è concentrata sulle modalità di applicazione di queste novità e sulle ripercussioni per i lavoratori e le aziende coinvolte. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a nomi o enti specifici.

Milano, 5 mag. (Adnkronos) - "Questo nuovo Ccnl contiene importanti novità che si collocano, però, nel solco della tradizione delle agenzie per il lavoro, cioè un forte investimento in formazione e welfare, in modo da creare occupazione di qualità, che è l'esatto contrario di quello che, talvolta, una narrazione distorta, dice delle agenzie, identificandole con il lavoro precario. E' l'esatto contrario e questo nuovo contratto collettivo lo conferma". Sono le parole di Aldo Bottini, avvocato dello studio legale Toffoletto De Luca Tamajo, all'incontro organizzato oggi da Assolavoro presso la sede di Assolombarda a Milano. L'evento è la tappa...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Bottini: "Somministrazione crea occupazione di qualità"

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