La nascita dell' Irca le associazioni degli artigiani | Credito agevolato leva fondamentale per sviluppo e nuova occupazione

Da palermotoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le associazioni regionali degli artigiani, tra cui Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, hanno annunciato con soddisfazione la creazione dell’Irca, avvenuta attraverso la fusione tra l’Ircac e il Crias. Questa nuova istituzione regionale si occupa di credito agevolato e viene considerata un elemento chiave per favorire lo sviluppo del settore e l’occupazione locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle organizzazioni di categoria.

Le organizzazioni regionali dell’artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai esprimono apprezzamento per la nascita di Irca, istituto regionale per il credito agevolato, ufficializzata con la fusione tra Ircac e Crias. La costituzione di Irca in Sicilia rappresenta una risposta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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