La nascita dell' Irca le associazioni degli artigiani | Credito agevolato leva fondamentale per sviluppo e nuova occupazione

Le associazioni regionali degli artigiani, tra cui Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, hanno annunciato con soddisfazione la creazione dell’Irca, avvenuta attraverso la fusione tra l’Ircac e il Crias. Questa nuova istituzione regionale si occupa di credito agevolato e viene considerata un elemento chiave per favorire lo sviluppo del settore e l’occupazione locale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle organizzazioni di categoria.

Le organizzazioni regionali dell’artigianato Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai esprimono apprezzamento per la nascita di Irca, istituto regionale per il credito agevolato, ufficializzata con la fusione tra Ircac e Crias. La costituzione di Irca in Sicilia rappresenta una risposta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Credito agevolato, nasce Irca: nuova spinta per imprese e cooperativeCon la firma dell’atto di fusione si chiude un percorso lungo anni e prende forma il nuovo assetto del credito agevolato in Sicilia: da oggi è... Cna e Bcc insieme per sostenere le nuove imprese: firmata la convenzione per l’accesso al credito agevolatoSottoscritto l'accordo che garantisce credito agevolato e servizi bancari a condizioni vantaggiose per chi avvia una nuova attività È stata firmata... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Rizzo Nascita Irca è punto di partenza indispensabile per la nostra economia; Rizzo Nascita Irca è punto di partenza indispensabile per la nostra economia. Rizzo Nascita Irca è punto di partenza indispensabile per la nostra economiaPALERMO (ITALPRESS) - La fusione tra Ircac e Crias rappresenta un punto di partenza indispensabile per la nostra economia: si uniscono due enti che hanno ... italpress.com Irca, nasce il nuovo motore del credito per le imprese sicilianeIl 28 aprile 2026 segna una tappa importante per il sistema economico siciliano: con la firma del rogito si completa la fusione tra Ircac e Crias e prende ufficialmente vita […] ... blogsicilia.it Con l’accorpamento definitivo di Ircac e Crias, diventa pienamente operativo l’Istituto regionale per il credito agevolato (Irca). Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia @edytamajo @RenatoSchifani x.com Credito agevolato in Sicilia, nasce il nuovo Irca: fusione completata tra Ircac e Crias https://newsicilia.it/tag/economia/credito-agevolato-in-sicilia-nasce-il-nuovo-irca-fusione-completata-tra-ircac-e-crias/1080342/ - facebook.com facebook