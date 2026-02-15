Lavoro cresce l’occupazione under 35 ma non la qualità | un giovane su tre è precario

Secondo i dati recenti, l’occupazione tra i giovani under 35 è aumentata, ma il 33% di loro lavora in modo precario. Questo risultato deriva dall’aumento complessivo dei posti di lavoro, che ha portato più giovani a trovare un impiego. Tuttavia, molti di questi lavori sono contratti a breve termine o senza garanzie stabili, creando incertezza per il futuro.

Negli ultimi anni l'occupazione in Italia ha raggiunto il suo massimo storico, ma questo aumento non si è tradotto in un analogo incremento della produttività e dei redditi. La precarietà, per gli under 35, resta il tratto distintivo. Il 34% dei giovani lavoratori dipendenti ha un contratto non standard, una quota significativamente superiore a quella degli adulti (15%). Fra le giovani lavoratrici dipendenti i contratti atipici rappresentano oltre il 40% del totale, fra i coetanei maschi solo il 28%. La fragilità contrattuale s i riflette sui redditi: il 44% dei giovani percepisce meno di 1.

Nel 2024, l’occupazione nelle Marche registra un aumento, secondo i dati della Cgil.

