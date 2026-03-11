Lavoro Nisini | Aumentare occupazione di qualità flessibilità non vuol dire precarietà

Il sottosegretario al Ministero del lavoro ha dichiarato che l’obiettivo principale è incrementare l’occupazione, ponendo però l’accento sulla necessità di creare posti di lavoro di qualità. Ha precisato che la flessibilità nel mercato del lavoro non deve essere interpretata come precarietà, sottolineando l’importanza di migliorare le condizioni occupazionali senza compromettere la stabilità.

(Adnkronos) – “È importante aumentare l’occupazione, ma soprattutto aumentare un’occupazione di qualità. La politica deve trovare un equilibrio tra lavoratori e aziende e focalizzarsi anche sulla flessibilità del lavoro. Flessibilità non vuol dire precarietà: se regolata può portare ad un aumento dell’occupazione e ad una migliore qualità del lavoro, consentendo alle imprese di aumentare la richiesta di capitale umano qualificato”. Lo ha detto Tiziana Nisini, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera dei deputati, intervenendo a Verona alla quinta edizione di LetExpo, la fiera dedicata a logistica, trasporti e servizi alle imprese che riunisce istituzioni, aziende e operatori del settore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

