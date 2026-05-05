Lavori alla palestra della media Ardigò muri già scrostati

Da ilgiorno.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavori di riqualificazione alla palestra della scuola media Ardigò di Monza si sono conclusi a fine settembre 2024. I muri dell’edificio presentano evidenti segni di scrostature, mentre le operazioni di intervento sono state al centro di recenti discussioni politiche. La questione riguarda il mantenimento e il miglioramento delle strutture scolastiche, con l’attenzione rivolta ai lavori eseguiti e alle modalità di gestione.

Alla palestra della scuola media Ardigò di Monza, i lavori di riqualificazione conclusi a fine settembre 2024 approdano ora al centro del dibattito politico. A sollevare il caso è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Monguzzi, che affida alle sue parole una critica netta sulle condizioni attuali degli spazi: "Gli interventi hanno riguardato i servizi igienici e gli spogliatoi degli alunni e delle squadre, al fine di renderli completamente accessibili a persone diversamente abili". Si tratta della realizzazione di un nuovo locale spogliatoio arbitro con relativo servizio igienico accessibile, un nuovo servizio igienico a servizio dell’infermeria e un nuovo deposito per gli attrezzi ginnici.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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