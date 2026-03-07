Conclusi i lavori del 1° lotto alla scuola Mazzi | dal comfort termico alla palestra tutte le novità

Sono terminati i lavori del primo lotto alla scuola Mazzi-Calvi di Bergamo, intervento dal valore di 6 milioni di euro. Il progetto ha visto il miglioramento del comfort termico e l’ampliamento della palestra. Dei fondi, 3,2 milioni sono stati finanziati dal Pnrr, mentre 2,8 milioni sono stati stanziati dal Comune. I lavori sono stati conclusi e la scuola è pronta per l’utilizzo.

Bergamo. Si sono conclusi i lavori del primo lotto alla scuola Mazzi-Calvi, un intervento dal costo complessivo di 6 milioni di euro, di cui 3,2 finanziati dal Pnrr e 2,8 dalle casse comunali. Il nucleo originario risale al 1931, ma l'edificio oggetto di intervento è stato realizzato in fasi successive. "I lavori del Lotto 1 hanno previsto la demolizione del blocco del 1970 e l'ampliamento degli spazi esistenti con la costruzione, nella corte centrale, dei volumi dedicati a palestra e locali accessori, alla sala polivalente e alle due mense – spiega Ferruccio Rota, assessore ai Lavori Pubblici -. Gli spazi sono funzionali alle attività didattiche, ma allo stesso tempo possono essere sezionati in modo da renderli autonomi dal resto del complesso e utilizzabili dalla comunità cittadina".