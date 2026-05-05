Il capitano dell’Inter ha dichiarato che la squadra punta a vincere anche la Coppa Italia, considerando l’occasione di concludere l’anno con due trofei. Ha aggiunto che la partita a Roma rappresenta un’opportunità importante per ottenere un risultato positivo. Successivamente, ha annunciato alcune decisioni riguardanti il suo futuro, senza fornire dettagli specifici. La squadra si prepara dunque alla sfida imminente, con l’obiettivo di aggiungere un nuovo titolo alla propria bacheca.

Il capitano dell’Inter: “A Roma un’occasione per chiudere l’anno con due trofei” Lautaro Martinez è tornato dall’infortunio al polpaccio proprio nel match (col Parma) che ha permesso all’Inter di mettere ufficialmente le mani sullo Scudetto numero 21, il terzo in nerazzurro dell’argentino e il secondo con la fascia da capitano al braccio. Ma la stagione interista non si è conclusa, ora il mirino è sulla Coppa Italia: la finale contro la Lazio ci sarà il 13 maggio all’Olimpico. Lautaro: “Vogliamo anche la Coppa Italia”. Poi annuncio sul suo futuro (AnsaFoto) – Grafica per Interlive.it “Ci aspettano anche le ultime tre gare di campionato – ha sottolineato Lautaro Martinez nell’intervista a ‘FoxSports’ durante i festeggiamenti per il tricolore – La mentalità deve restare quella giusta fino all’ultimo.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lautaro: “Vogliamo anche la Coppa Italia”. Poi l’annuncio sul suo futuro

Notizie correlate

Akanji sfida il Como: «Scudetto vicino, ora vogliamo la Coppa Italia! Bastoni? Vedo che è un argomento caldo qui in Italia». Poi svela un retroscena sul MilanBaldanzi Genoa, il riscatto si avvicina! La decisione del club e la sua esplosione sotto l’ala protettrice di De Rossi Lukaku Conte, ieri il belga è...

Allegri dopo Verona Milan: «Vittoria importante. Il nostro obiettivo è andare in Champions». Poi l’annuncio sul suo futurodi Francesco SpagnoloAllegri ai microfoni di Dazn ha parlato subito dopo Verona Milan soffermandosi anche sul suo futuro.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Chivu, Lautaro, Thuram, Barella: le voci dell'Inter campione d'Italia; Lautaro Martinez, l'Inter stila il cronoprogramma per averlo al top per la finale di Coppa Italia: svelate le tappe; Inter, una cavalcata non senza infortuni: 47 partite saltate da tre big; Coppa Italia, Lautaro avvisa la Lazio: Sono guarito e sto tornando.

Insaziabile Lautaro Martinez: Voglio Coppa Italia e altri trofei: starò all'Inter a lungoIl capitano nerazzurro: Quando vinci, la voglia di vincere cresce ancora di piu. Questa e la mentalita che serve ... sportmediaset.mediaset.it

Lautaro: Vogliamo il double. E poi guai a fermarsi. Resterò a lungo all’InterLe parole del capitano dell'Inter anche sul suo futuro pronunciate l'altra sera nella pancia del Meazza ... msn.com

È aperta la vendita libera per la finale di Coppa Italia Frecciarossa Tutte le info #LazioInter #AvantiLazio x.com

L'Inter punta la decima Coppa Italia e la stella d'argento. Ma cosa dice il regolamento mdst.it/3PjqT4I #SportMediaset - facebook.com facebook