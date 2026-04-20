Akanji sfida il Como | Scudetto vicino ora vogliamo la Coppa Italia! Bastoni? Vedo che è un argomento caldo qui in Italia Poi svela un retroscena sul Milan

A poche ore dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como, il difensore dell’Inter ha dichiarato che la squadra vede il traguardo dello scudetto vicino e ora punta anche alla coppa nazionale. Durante l’intervista, ha commentato la questione Bastoni, definendola un argomento caldo in Italia, e ha rivelato un retroscena riguardante il Milan. Le parole sono state rilasciate in vista della partita, senza ulteriori approfondimenti.

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