Uccise la zia mentre era a lavoro Scutti viveva in una realtà distorta ma capiva cosa faceva

Un giovane di 21 anni è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso la zia mentre era al lavoro. L’episodio è avvenuto il 17 ottobre 2024 in un quartiere di San Casciano in Val di Pesa. Durante il processo, si è accertato che il ragazzo aveva capacità di intendere e di volere ridotte, vivendo in una realtà considerata distorta. La sentenza si basa sui risultati delle perizie psichiatriche e sulle testimonianze raccolte.