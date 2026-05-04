Uccise la zia mentre era a lavoro Scutti viveva in una realtà distorta ma capiva cosa faceva
Un giovane di 21 anni è stato condannato a 14 anni di carcere per aver ucciso la zia mentre era al lavoro. L’episodio è avvenuto il 17 ottobre 2024 in un quartiere di San Casciano in Val di Pesa. Durante il processo, si è accertato che il ragazzo aveva capacità di intendere e di volere ridotte, vivendo in una realtà considerata distorta. La sentenza si basa sui risultati delle perizie psichiatriche e sulle testimonianze raccolte.
Mattia Scutti era solo parzialmente capace di intendere e di volere quando ha ucciso la zia. Il giovane, all’epoca dei fatti 21enne, condannato a 14 anni per l’omicidio avvenuto il 17 ottobre 2024 a Chiesanuova nel Comune di San Casciano in Val di Pesa. Le motivazioni, depositate nei giorni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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