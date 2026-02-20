Al centro del pomeriggio ippico di ieri a San Rossore era il premio " Palmerio Agus ", handicap di classe 3 per cavalli di 3 anni sui 2000 metri. Atteso un match fra la femmina Dream Sicily e il maschio Light Bridges, entrambi già vincitori a San Rossore e accompagnati da buone voci ma è stata Dream Sicily (G. Cannarella) a prevalere nettamente su Zaina Zarak. A premiare il fantino del vincitore, il collega ostacolista Gabriele Agus. Nel programma feriale due ricche corse in piano, premio "Viburno", dove si sono sfidati sui 1500 metri dieci cavalli di 3 anni. Successo del redivivo Wordley (C. Colombi), deludente all’ultima uscita, nei confronti di Acheronte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dream Sicily si aggiudica il premio "Palmerio Agus"

Premio Ciardelli. Vince l’outsider. Dream SicilyAl Premio Ciardelli, l’outsider Dream Sicily si distingue vincendo una corsa emozionante sotto un sole inaspettato, attirando un buon pubblico all’ippodromo di San Rossore.

Leggi anche: San Rossore Il premio "Agus"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.