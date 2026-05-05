L’asma non ferma lo sport | dal convegno al banchetto l’impegno della Pneumatologia

L’asma non impedisce di praticare sport, come dimostrano le attività promosse dall’Unità di pneumologia di un ospedale locale, guidata da un medico specialista. Durante un recente convegno, sono stati illustrati metodi per gestire questa condizione attraverso diagnosi accurate, terapie appropriate e controlli regolari. L’attenzione si è poi spostata su un banchetto informativo, dove sono stati distribuiti materiali e consigli pratici per chi convive con l’asma.

Secondo l’Unità di pneumologia dell’ospedale di Cona, diretta da Alberti Papi, l’asma si può controllare attraverso un corretto inquadramento diagnostico, una adeguata terapia e un attento monitoraggio clinico. In presenza di una diagnosi corretta e di un trattamento adeguato è quindi possibile.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Dal territorio al cuore del Paese: l’incessante impegno della Delegazione di Avellino al Convegno Nazionale del FAIBari ha accolto con calorosa partecipazione oltre settecento delegati e volontari provenienti da ogni angolo d’Italia, tutti riuniti per celebrare il... L’impegno dell’Asl contro l’asma infantile: prevenzione e spirometrie gratuiteLECCE – L’Asl di Lecce scende in campo per tutelare il respiro dei più piccoli aderendo alla giornata mondiale dell’asma. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: L’ASMA NON FERMA LO SPORT. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE LE PNEUMOLOGIE FERRARESI COINVOLTE PER PROMUOVERE PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE; L’asma non ferma lo sport: dal convegno al banchetto, l’impegno della Pneumatologia; L’asma si cura tutto l’anno non soltanto in primavera.