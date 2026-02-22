Dal territorio al cuore del Paese | l’incessante impegno della Delegazione di Avellino al Convegno Nazionale del FAI

La Delegazione di Avellino ha portato il suo contributo al Convegno Nazionale del FAI, organizzato a Bari, per promuovere la tutela del patrimonio italiano. La presenza di oltre settecento volontari e delegati dimostra l’interesse diffuso per questa causa. Durante l’evento, sono stati discussi progetti concreti di recupero e valorizzazione di siti storici. La partecipazione attiva dei volontari ha dato impulso a nuove iniziative per il territorio. La giornata si conclude con l’attenzione rivolta alle prossime sfide.

Bari ha accolto con calorosa partecipazione oltre settecento delegati e volontari provenienti da ogni angolo d’Italia, tutti riuniti per celebrare il trentesimo Convegno Nazionale del FAI. L’evento, di straordinaria rilevanza storica, ha trovato la sua cornice ideale nel Teatro Petruzzelli, simbolo emblematico di una città da sempre profondamente legata alla cultura e alla memoria storica. È stata un’occasione preziosa per riflettere sul passato e sul futuro di una Fondazione che, in cinquant’anni di attività ininterrotta, ha saputo coinvolgere decine di migliaia di persone in un progetto condiviso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il convegno nazionale del Fai si tiene al Teatro Petruzzelli di Bari, coinvolgendo circa 800 volontari e delegati provenienti da tutta Italia.

