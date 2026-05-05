L’asma rappresenta una delle patologie croniche più comuni tra i bambini nei Paesi occidentali, interessando circa uno su dieci piccoli pazienti. Questa condizione richiede attenzione costante, poiché può influire sulla vita quotidiana dei più giovani. Nonostante sia ben nota, resta una delle malattie croniche più diffuse in età pediatrica, rendendo importante il monitoraggio e le cure adeguate.

Colpisce fino a un bambino su dieci nei Paesi occidentali: l’ asma è ancora una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. Una quota più contenuta – ma comunque rilevante dal punto di vista clinico – riguarda l’ asma grave, che interessa il 3% dei bambini asmatici e può incidere in modo significativo sulla qualità della vita. L’iniziativa nella Giornata mondiale dell’asma. Nella Giornata mondiale dell’asma 2026 la Società italiana di allergologia e immunologia pediatrica (Siaip) promuove la campagna ‘Le parole dell’asma’, un progetto di educazione sanitaria rivolto ai genitori, con l’obiettivo di rendere più chiari e accessibili i concetti legati alla malattia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - L’asma colpisce 1 bambino su 10, perché non va sottovalutata

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