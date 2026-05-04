Asma infantile colpisce 1 bimbo su 10 Siaip lancia campagna social per aiutare genitori
L’asma infantile colpisce circa un bambino su dieci nei Paesi occidentali, inclusa l’Italia, dove la prevalenza si attesta attorno al 10%. La Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica (Siaip) ha avviato una campagna sui social media rivolta ai genitori, per fornire informazioni e supporto sulla gestione della condizione nei bambini. La patologia rappresenta una delle più diffuse tra le malattie croniche dell’età pediatrica.
(Adnkronos) – L’asma resta una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica: nei Paesi occidentali interessa circa un bambino su dieci e anche in Italia la prevalenza stimata si attesta intorno al 10%. Una quota più contenuta, ma clinicamente molto rilevante, riguarda l’asma grave, che interessa circa il 3% dei bambini e adolescenti asmatici e può incidere in modo significativo sulla qualità di vita, sulle assenze scolastiche e sul ricorso a cure urgenti e ricoveri. In questo scenario, la Società Italiana di Allergologia e Immunologia pediatrica (Siaip) promuove la campagna 'Le Parole dell’asma', un progetto di educazione sanitaria rivolto ai genitori, con l’obiettivo di rendere più chiari e accessibili i concetti legati alla malattia.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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