L’arte fa parlare i rifiuti Messaggio di civismo nelle ‘isole di plastica’ di Roberto Costa

In alcune zone del mare, i rifiuti di plastica sono stati raccolti e riutilizzati per creare messaggi visivi che invitano alla riflessione sulla gestione dei rifiuti. L’installazione, ideata dall’artista, trasforma i rifiuti abbandonati in strumenti di comunicazione e sensibilizzazione. Questa iniziativa mira a evidenziare il problema delle isole di plastica e a promuovere comportamenti più responsabili tra chi vive e lavora in mare.

Un rifiuto trasformato in linguaggio, la plastica abbandonata che diventa materia di riflessione, denuncia e consapevolezza. È la mostra “Vortex - isole di plastica” di Roberto Costa inaugurata ieri a Palazzo Ducale, nell’ambito della “Settimana della Bonifica“ promossa dal Consorzio Toscana Nord. Un progetto che intreccia arte e sensibilizzazione ambientale, visitabile fino a sabato, che nasce per riportare al centro dell’attenzione il tema dell’abbandono della plastica e le sue conseguenze sull’ambiente, dai corsi d’acqua fino al mare. Un problema concreto, che il Consorzio affronta ogni giorno sul territorio. "La plastica, se non conferita correttamente, finisce nei fossi, nei canali, nei torrenti, compromette il deflusso delle acque e altera gli ecosistemi – sottolinea il presidente del Consorzio Dino Sodini –.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’arte fa parlare i rifiuti. Messaggio di civismo nelle ‘isole di plastica’ di Roberto Costa Notizie correlate La mostra Quelle plastiche invitano a riflettere. L’arte di Costa con i rifiuti gettati in mare e fiumiEntrare nel Salone degli Svizzeri, a Palazzo Ducale, dal 4 al 9 maggio, significa attraversare un varco. Leggi anche: Differenziata, in 7.200 hanno pesato i rifiuti nelle bilance delle isole ecologiche: quest'anno avranno uno sconto nella Tari Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L’arte fa parlare i rifiuti. Messaggio di civismo nelle ‘isole di plastica’ di Roberto Costa; L'arte che disarma; Habitus. L’abito come strumento di prevenzione e 5.000 QuadernONI; L’arte del maestro Centaro lancia da Sutri un messaggio di pace. L’arte fa parlare i rifiuti. Messaggio di civismo nelle ‘isole di plastica’ di Roberto CostaInaugurata la mostra del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Ovest. A Palazzo Ducale le opere realizzate con oggetti trovati sulle spiagge. . Uso materiali recuperati per renderli visibili e creare co ... lanazione.it Il messaggio social di Lloyd Kelly - facebook.com facebook “Mi voleva il Bayern, ora mi diverto al Rijeka. E quel messaggio di Griezmann…”: la nostra intervista a Samuele Vignato x.com