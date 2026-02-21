Differenziata in 7.200 hanno pesato i rifiuti nelle bilance delle isole ecologiche | quest' anno avranno uno sconto nella Tari

Il numero di cittadini che hanno pesato i rifiuti nelle isole ecologiche di Palermo è salito a circa 7.200 quest’anno, grazie alla possibilità di ottenere uno sconto sulla Tari. La misura incentiva la differenziata e coinvolge chi utilizza regolarmente le bilance per monitorare i propri rifiuti. I partecipanti hanno riscontrato un risparmio concreto sulla tassa, spingendo altri a seguire l’esempio. La modifica delle modalità di pagamento ha reso più semplice il contributo ambientale.

Sono circa 7.200 i palermitani che nel 2025 hanno differenziato i rifiuti e utilizzato le bilance dei Centri comunali di raccolta per ottenere lo sconto della Tari. Lo ha reso noto la commissione consiliare Ambiente del Comune. Dopo un decennio di attesa (l'approvazione del regolamento risale al 2014), il 2025 è stato il primo anno in cui il sistema messo a punto dalla Rap e dal Comune attraverso la Sispi ha permesso ai cittadini virtuosi di ottenere la riduzione fino al 30% della parte variabile della tassa sull'immondizia. I dati, divulgati dalla commissione presieduta da Salvo Imperiale (Dc), evidenziano l’impegno dei palermitani nella raccolta differenziata: le tipologie di rifiuti maggiormente conferite sono state la carta (180 tonnellate), il vetro (95 tonnellate) e la plastica (circa 80 tonnellate). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

