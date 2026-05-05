Cosa: Yoi tabi wo, mostra personale di pittura dell’artista Mauro Molle.. Dove e Quando: Galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma, dall’8 maggio al 6 giugno 2026.. Perché: Un’affascinante esplorazione pittorica che fonde la tecnica contemporanea con le antiche estetiche e i contrasti del Giappone.. La vibrante scena artistica della Capitale si arricchisce di un nuovo capitolo espositivo che promette di trasportare i visitatori in latitudini lontane, esplorando le suggestioni di un mondo tanto distante quanto intimamente connesso alle dinamiche dell’animo umano. Venerdì 8 maggio alle ore 18:00, gli spazi della storica galleria Edarcom Europa, situata tra i quartieri San Giovanni e Appio Latino, faranno da cornice all’inaugurazione della nuova mostra personale di Mauro Molle, pittore nato a Roma nel 1977.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’arte di Mauro Molle: un viaggio in Giappone a Roma

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