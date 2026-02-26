Fontana nel Comasco | 18 milioni per contrastare lo spopolamento nelle zone del Lario Intelvese e Valli del Ceresio

Regione Lombardia mette in campo oltre 14 milioni di euro per l’Area Interna del Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio, che comprende 34 Comuni della provincia di Como. A questi si aggiungono 4 milioni di euro di cofinanziamenti locali, per un totale di 18,6 milioni destinati a 20 progetti condivisi con il territorio. Successivamente la delegazione si è spostata a Porlezza per illustrare la Strategia d’Area denominata “Genera – Un sistema per restare”. Nel pomeriggio le visite hanno toccato San Bartolomeo Val Cavargna, con interventi di efficientamento energetico alla scuola dell’infanzia e al teatro comunale (1,2 milioni di euro), e Tremezzina per lavori al Museo del Paesaggio (460mila euro). 🔗 Leggi su Quicomo.it

