Larino | 50 nuovi fascicoli per codice rosso nasce la Stanza Rosa

A Larino sono stati aperti 50 nuovi fascicoli relativi a casi di codice rosso nel corso dell'ultimo trimestre. Contestualmente, è stata inaugurata una nuova struttura denominata Stanza Rosa, dedicata all'accoglienza delle vittime. Questa iniziativa mira a migliorare i servizi di supporto e assistenza, offrendo un punto di riferimento dedicato alle persone coinvolte in situazioni di violenza o emergenza. La novità si inserisce in un quadro di interventi per rafforzare l'assistenza alle vittime.

? Cosa scoprirai Quanti nuovi fascicoli per codice rosso vengono registrati ogni trimestre?. Come cambierà l'accoglienza delle vittime nella nuova Stanza Rosa?. Chi collabora con i Carabinieri per proteggere donne e bambini?. Perché la percezione di insicurezza cresce nonostante i dati stabili?.? In Breve Media di 50 nuovi fascicoli per codice rosso ogni trimestre alla Procura di Larino.. Progetto Una stanza tutta per sé realizzato con Lions Club Termoli-Host e Leo Club.. Partecipazione alla cerimonia di Michela Lattarulo, Gianluca Feroce e Rossana Venditti.. Dati rilevati tra il primo gennaio 2025 e il primo aprile 2026 nel territorio.. La...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Larino: 50 nuovi fascicoli per codice rosso, nasce la Stanza Rosa Notizie correlate Emergenza al Goretti: stanza Codice Rosa usata per gestire un paziente? Cosa sapere Ospedale Goretti di Latina: stanza Codice Rosa usata per gestire paziente con disabilità intellettiva. La stanza del Codice Rosa del pronto soccorso usata impropriamente, la Asl: "Misura eccezionale"La stanza del Codice rosa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, creata per le donne vittime di violenza e a loro destinata, è stata...