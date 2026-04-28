Emergenza al Goretti | stanza Codice Rosa usata per gestire un paziente

Un'unità dell'ospedale Goretti di Latina è stata impiegata per assistere un paziente con disabilità intellettiva, utilizzando la stanza destinata al Codice Rosa. La presenza di questa stanza, normalmente riservata a emergenze e situazioni di grave pericolo, è stata segnalata in relazione a questa gestione. Ulteriori dettagli sulla vicenda non sono stati comunicati.

? Cosa sapere Ospedale Goretti di Latina: stanza Codice Rosa usata per gestire paziente con disabilità intellettiva.. La stanza è stata sanificata il 24 aprile per ripristinare il servizio alle vittime.. La gestione di un’emergenza clinica imprevista presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha richiesto, nei giorni scorsi, l’utilizzo temporaneo della stanza destinata al percorso Codice Rosa, una scelta motivata dalla necessità di garantire la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Il provvedimento, adottato per far fronte a una situazione straordinaria e non programmabile, è stato spiegato ufficialmente dalla direttrice del Pronto Soccorso, Rita Dal Piaz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza al Goretti: stanza Codice Rosa usata per gestire un paziente Notizie correlate Latina, stanza del Codice Rosa occupata al Goretti: “Misura eccezionale, nessuna interruzione del percorso”Latina, 28 aprile 2026 – La stanza dedicata al percorso Codice Rosa del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata... La stanza del Codice Rosa del pronto soccorso usata impropriamente, la Asl: "Misura eccezionale"La stanza del Codice rosa al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, creata per le donne vittime di violenza e a loro destinata, è stata... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Stanza rosa del Goretti usata impropriamente, interrogazione in Regione. La stanza del Codice Rosa del pronto soccorso usata impropriamente, la Asl: Misura eccezionaleL'interrogazione in Consiglio regionale della consigliere del Pd Eleonora Mattia. La replica della direttrice Dal Piaz: Dovevamo far fronte a una situazione straordinaria e non programmabile ... latinatoday.it Stanza Codice Rosa Goretti, la Direttrice del Pronto Soccorso motiva l’utilizzo in via eccezionale Situazione già tornata alla normalitàLATINA -In relazione all’utilizzo della stanza dedicata al percorso Codice Rosa del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti, è opportuno fornire alcune precisazioni. L’occupazione temporane ... online-news.it