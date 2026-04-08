L’aretina Sintra fa lezione di sostenibilità all’Università di Siena

Un seminario si è svolto presso l’Università di Siena, concentrandosi sul legame tra sostenibilità, dati e innovazione nelle imprese moderne. L'evento ha coinvolto esperti e studenti, offrendo approfondimenti su come le aziende integrano pratiche sostenibili e tecnologie innovative nel loro operato. La sessione ha visto anche la partecipazione di un'esperta proveniente da un centro di formazione dell’aretino, che ha condiviso le proprie esperienze sul tema.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Un seminario sul rapporto tra sostenibilità, dati e innovazione nei nuovi modelli d’impresa. Venerdì 10 aprile, dalle 16.00, l’esperienza dell’aretina Sintra diventerà materia di studio universitario con un incontro dal titolo “Sustainability Knowledge Management” dove gli studenti potranno vivere un’occasione di confronto su alcuni temi di stretta attualità collegati alla digitalizzazione aziendale, analizzando come l’evoluzione tecnologica stia ridefinendo strategie, processi e modelli decisionali. Questo momento formativo, tenuto da Gianni Bianchi ed Elena Navini, sarà rivolto agli alunni del corso di Corporate... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aretina Sintra fa lezione di sostenibilità all’Università di Siena L’aretina Sintra entra in Aused, la community di professionisti informaticiL’azienda condividerà esperienze e professionalità per sviluppare sistemi e tecnologie dell’informazione. Sostenibilità, l’Università di Siena rilancia il corso aperto al territorioArezzo, 22 gennaio 2026 – Riparte il percorso formativo dedicato ai grandi temi della sostenibilità promosso dall’Università di Siena.